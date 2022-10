Ελίνα Τζένγκο: Στην τελική τριάδα για κορυφαία ανερχόμενη αθλήτρια στην Ευρώπη

Η Ελίνα Τζένγκο είναι μία από τις τρεις αθλήτριες που θα διεκδικήσουν το βραβείο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας της Ευρώπης για το 2022. Η Ελληνίδα ρίπτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς.

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο, κατάφερε να πετύχει σπουδαίες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η αθλήτρια, που προπονείται με τον Γιώργο Μποσκαριώβ, έχει ατομικό ρεκόρ 65,81 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έκανε οχτώ αγώνες με βολές πάνω από τα 60 μέτρα, ενώ από αυτούς οι δυο ήταν πάνω από τα 65 μέτρα.

Στην τελική τριάδα της σχετικής λίστας είναι ακόμη η άλτρια του ύψους Αντζέλικα Τόπιτς (Σερβία) και η επίσης άλτρια του ύψους Κάρμεν Μπρους (Εσθονία). Η κορυφαία ανερχόμενη αθλήτρια της Ευρώπης για το 2022 θα ανακοινωθεί στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο Ταλίν στις 22 Οκτωβρίου.

The final three! 🙌

🇪🇪 Karmen Bruus

🇷🇸 Angelina Topic

🇬🇷 Elina Tzengko

Who will be crowned women’s Rising Star at the 2022 Golden Tracks in Tallinn on 22 October? 🏆 pic.twitter.com/zGE493xQcL

— European Athletics (@EuroAthletics) October 6, 2022