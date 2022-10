Βικτόρ Γουεμπανιαμά: Το γαλλικό «φαινόμενο» του μπάσκετ

Πάνω από 200 σκάουτ και παράγοντες ομάδων πήγαν στο Λας Βέγκας για να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το μέλλον του μπάσκετ. Η G League Ignite, αναπτυξιακή ομάδα του NBA που εδρεύει στη Νεβάδα, θα φιλοξενούσε τη Μετροπολιτάν, ομάδα της Γαλλίας.

Άπαντες είχαν τα μάτια τους στραμμένα στον Βικτόρ Γουεμπανιαμά. Ο Γάλλος, που βλέπει τον κόσμο από 220 εκατοστά, δεν απογοήτευσε όσους βρέθηκαν στην αμερικάνικη πόλη για να τον δουν.

Παρά την ήττα της ομάδας του με 122-115 ο Γουεμπανιαμά πραγματοποίησε εντυπωσιακή με 37 πόντους σημειώνοντας μάλιστα 7 τρίποντα σε 11 προσπάθειες. Είχε παράλληλα 4 ριμπάουντ, 5 τάπες, 1 κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στο ματς σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ήταν ο πρώτος αγώνας που έδωσε ο νεαρός Γάλλος στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί του μπάσκετ κάνουν λόγο για τον παίκτη που θα βρίσκεται στο Νο.1 του Draft του 2023. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που τον χαρακτηρίζουν ως τον νέο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Το γεγονός ότι χειρίζεται πολύ καλά την μπάλα – παρά το ύψος του – αλλά και το καλό σουτ που έχει από μέση και μακρινή απόσταση κάνει τους πάντες να μιλούν για έναν παίκτη «φαινόμενο».

Ο Γουεμπανιαμά γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 σε ένα προάστιο 15 μίλια έξω από το Παρίσι. Ο νεαρός Γάλλος έχει αθλητικές καταβολές αφού ο πατέρας του ήταν αθλητής του ύψους ενώ η μητέρα του και η αδερφή του ασχολούνται με το μπάσκετ.

Η αδερφή του, μάλιστα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Ως παιδί, ο 18χρονος αθλητής έπαιξε ποδόσφαιρο στη θέση του τερματοφύλακα προτού αφοσιωθεί στο μπάσκετ όπου ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα των Βερσαλλιών και στη συνέχεια μεταπήδησε στις ακαδημίες της Ναντέρ.

Όταν ήταν 14 ετών, ο Γουεμπανιαμά βοήθησε την ομάδα κάτω των 18 ετών της Ναντέρ να φτάσει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Ήταν τρία χρόνια μικρότερος από τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του.

«Είδα ένα παιδί 14 ετών να περπατάει και είπα “πρέπει να δω αυτόν τον πιτσιρικά να αγωνίζεται”. Οι κινήσεις του και οι ντρίμπλες του με οδήγησαν στο να πάρω τον Τόνι Πάρκερ τηλέφωνο και να του πω ότι “πρέπει να πάρουμε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά”. Μιλούσα για αυτόν τον παίκτη εδώ και τέσσερα χρόνια. Τώρα πια με ακούνε όλοι» ομολόγησε ο Νικολά Μπατούμ στην ιστοσελίδα andscape.

Ο νεαρός Γάλλος άρχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Έκανε το πρώτο μεγάλο μπαμ το καλοκαίρι του 2021 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν τη Γαλλία στον τελικό. Οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν με 83-81 και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, οι επιδόσεις του Βικτόρ Γουεμπανιαμά δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Ο νεαρός Γάλλος είχε 22 πόντους και 8 τάπες στον τελικό και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Τσετ Χόλμγκρεν, ηγέτης της ομάδας των ΗΠΑ και πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης είχε 10 πόντους και 5 ασίστ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Αμερικανός σέντερ επελέγη στο Νο.2 του φετινού Draft από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Παρά τις «σειρήνες» της Μπαρτσελόνα, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του εντός Γαλλίας και τη Βιλερμπάν, ομάδα που ανήκει στον Τόνι Πάρκερ υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021. Ο νεαρός σέντερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα και κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες του εμφανίσεις.

Στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 9,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 1,8 τάπες σε 16 αγώνες που έπαιξε. Έλαβε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη αλλά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα πλέι οφ με τη Βιλεμπάν να κατακτά τελικά τον τίτλο.

Στην Ευρωλίγκα έπαιξε σε 13 αναμετρήσεις μετρώντας 6,5 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,9 τάπες κατά μέσο όρο. Στον αγώνα κόντρα στη Ζαλγκίρις είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 τάπες και δύο κλεψίματα, στην κορυφαία εμφάνισή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ.

«Πρώτα από όλα ακούει και θέλει να βελτιώνεται», είπε μετά από εκείνο το παιχνίδι ο προπονητής της Βιλερμπάν, Τι Τζέι Πάρκερ. «Δεν είναι εύκολο για εκείνον έχοντας αυτό το κορμί. Πρέπει να αποκτήσει δύναμη και δουλεύει γι’ αυτό σκληρά κάθε μέρα. Ωστόσο, τον εμπιστεύομαι στο τέλος των αγώνων παρόλο που είναι μόλις 18 ετών», κατέληξε ο Γάλλος προπονητής.

Ο ίδιος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε με θαυμασμό για τον 18χρονο Γάλλο μπασκετμπολίστα. Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο φιλικό της Μετροπολιτάν με την G-League Ignite, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ χαρακτήρισε τον νεαρό παίκτη «εξωγήινο».

«Θα πω αυτό που πιστεύει όλος ο κόσμος. Όλοι χρησιμοποιούν τον όρο “μονόκερως” συχνά τα τελευταία χρόνια για κάποιους παίκτες, αλλά αυτός (σ.σ ο Γουεμπανιαμά) είναι μάλλον περισσότερο κάτι σαν εξωγήινος», δήλωσε ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έναν παίκτη με τόσο ύψος να κινείται με τέτοια χάρη στο γήπεδο. Είναι 2,21 μέτρα, 2,24, όσο και να είναι. Η ικανότητά του να βάλει την μπάλα στο παρκέ, να σουτάρει step back τρίποντα, να ποστάρει, να κάνει τάπες είναι απίστευτη. Είναι σίγουρα ένας απίστευτο ταλέντο και ελπίζω να παραμείνει υγιής γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έβλεπα ότι χαμογελούσε συχνά. Είναι σπουδαίος παίκτης» συμπλήρωσε ο τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA.

