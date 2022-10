Λιονέλ Μέσι: «Το φετινό θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ που θα αγωνιστώ»

Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε ότι το φετινό Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο της καριέρας του. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε συνέντευξη στο Star+ του Κατάρ και είπε ότι η διοργάνωση του 2022 θα είναι η τελευταία που θα λάβει μέρος στην καριέρα του.

Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε ντεμπούτο σε Μουντιάλ το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το 2014 οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό χάνοντας το τρόπαιο από τα «πάντσερ» με τον ίδιο να παίρνει το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης.

«Ναι, σίγουρα ναι», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Αργεντινός σούπερ σταρ. είπε ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση το 2006 και το 2014 έφτασε μέχρι τον τελικό και αναδείχθηκε MVP του τουρνουά.

«Αισθάνομαι σε καλή φυσική κατάσταση, επειδή είχα καλή προετοιμασία φέτος, που δεν είχα πέρυσι. Το 2021 άρχισα αργά την προπόνηση, έπαιζα χωρίς ρυθμό, με το πρωτάθλημα να έχει αρχίσει ήδη και μετά πήγα στην εθνική ομάδα. Όταν επέστρεψα, είχα έναν τραυματισμό και ποτέ δεν τελείωσα την προετοιμασία. Μετά κόλλησα κορωνοϊό και ποτέ δεν μπόρεσα να βρω ρυθμό», είπε για τη φετινή χρονιά ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Μετράω τις μέρες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχει λίγο άγχος και αγωνία, επειδή θα ήθελα να διεξαχθεί τώρα. Σκέφτομαι ότι έχουμε προκριθεί, το τι θα συμβεί, ότι θα είναι το τελευταίο μου, πώς θα πάει, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να περιμένω να γίνει και αγχώνομαι για να τα πάμε καλά», δήλωσε ο Μέσι εκφράζοντας την ανυπομονησία του για τη διοργάνωση.

Lionel Messi confirms Qatar will be his last World Cup:

“Surely, this will be my final World Cup.” pic.twitter.com/65bAX3Hz2u

— B/R Football (@brfootball) October 6, 2022