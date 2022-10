Μίλτος Τεντόγλου: Στην τελική τριάδα για κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους τρεις αθλητές που θα διεκδικήσουν το βραβείου του κορυφαίου για το 2022 από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ήταν από τους αθλητές που ξεχώρισαν και τη φετινή σεζόν.

Ο αθλητής με καταγωγή από τα Γρεβενά κέρδισε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Στη διοργάνωση του Μονάχου, μάλιστα, με άλμα στα 8,52 μέτρα σημείωσε νέο ρεκόρ αγώνων.

Ο Τεντόγλου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου ενώ κατέκτησε το Diamond League πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Τεντόγλου ήταν στους τρεις φιναλίστ και το 2021, ενώ την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιος και για το βραβείο του κορυφαίου στον κόσμο.

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο επί κοντώ και ο Νορβηγός δρομέας Γιάκομπ Ινγκεμπρίντσεν συμπληρώνουν την τριάδα των φιναλίστ. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο γκαλά της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στις 22 Οκτωβρίου στο Ταλίν.

The big three! ✨

🇸🇪 Armand Duplantis

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen

🇬🇷 Miltiadis Tentoglou

Who is your men’s winner for 2022? 🏆

The winner will be crowned at the Golden Tracks in Tallinn on 22 October? pic.twitter.com/X9TJzhycO8

— European Athletics (@EuroAthletics) October 7, 2022