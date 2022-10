Παίκτης της Μπράιτον σταματά το ποδόσφαιρο σε ηλικία 24 ετών λόγω προβλήματος στην καρδιά

Ο Ενόκ Μουέπου θα αναγκαστεί να τερματίσει την καριέρα του σε ηλικία 24 ετών λόγω προβλήματος στην καρδιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπράιτον, ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να υποστεί ένα δυνητικά θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο.

«Η κατάσταση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, θα έθετε τον Ενόκ σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο να υποστεί ένα δυνητικά θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο, εάν συνέχιζε να παίζει ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο», αναφέρεται σχετικά.

«Είμαστε όλοι απολύτως συντετριμμένοι για τον Ενόκ. Αυτός και η οικογένειά του πέρασαν μερικές τραυματικές εβδομάδες και ενώ είμαστε ευγνώμονες που ξεπέρασε μία τόσο δύσκολη περίοδο, είδε μια τόσο πολλά υποσχόμενη καριέρα να κόβεται απότομα σε τόσο νεαρή ηλικία. Ως σύλλογος θα του δώσουμε όλη την αγάπη, τη βοήθεια και την υποστήριξη που μπορούμε ενδεχομένως για να αναρρώσει πλήρως και στη συνέχεια θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα στη ζωή του», σχολίασε ο πρόεδρος του συλλόγου Τόνι Μπλουμ.

«Ένα παιδί από μία μικρή πόλη της Ζάμπιας, που ονομάζεται Τσαμπίσι, έχει κάποια νέα να μοιραστεί. Πάλεψε σκληρά για να ακολουθήσει το όνειρό του να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο και με τη βοήθεια του Θεού έζησε το όνειρό του.

Κάποια όνειρα όμως φτάνουν στο τέλος τους και έτσι και εγώ με λύπη ανακοινώνω πως χρειάζεται να κρεμάσω τα παπούτσια μου μετά από ιατρικές συμβουλές που έλαβα», σημείωσε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του ο ποδοσφαιριστής.

