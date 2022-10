Κιλιάν Εμπαπέ: Από τα χαμόγελα της ανανέωσης στην επιθυμία για αποχώρηση

Στις 21 Μαΐου η Παρί Ζεν Ζερμέν με ανακοίνωσή της έδωσε τέλος στο σίριαλ παραμονής του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 23χρονος σούπερ σταρ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2025 και να γίνει «βασιλιάς» της ομάδας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εμφανιζόταν να έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τον Νασέρ Αλ-Κελαΐφι μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, πάντα το έλεγα. Μένω στην Παρί Σεν Ζερμέν για να κατακτήσουμε τίτλους μαζί», ήταν τα πρώτα λόγια του 23χρονου επιθετικού μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Εμπαπέ έγινε ο πιο ακριπληρωμένος ποδοσφαιριστής του πλανήτη με ετήσιες απολαβές 128 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με το πριμ υπογραφής.

Παράλληλα, του δόθηκαν μυθικά προνόμια για ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Εμπαπέ έχει λόγο στις μεταγραφές του συλλόγου, στην επιλογή του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή.

Η παραμονή του Κιλιάν Εμπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίστηκε ως εθνικό ζήτημα για τη Γαλλία. Ο Νικολά Σαρκοζί και ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησαν απευθείας με τον ποδοσφαιριστή ζητώντας του να μείνει στην ομάδα.

«Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μιλήσω με τον πρόεδρο για το μέλλον μου και την καριέρα μου. Ήταν κάτι τρελό. Μου είπε: “θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να φύγεις. Είσαι σημαντικός για τη χώρα”. Όταν λέει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος έχει μεγάλη σημασία», αποκάλυψε ο Εμπαπέ μιλώντας στους New York Times.

Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η επιλογή του Λουίς Κάμπος με τον οποίο συνυπήρξαν στη Μονακό. Ο Πορτογάλος προσλήφθηκε ως σύμβουλος μεταγραφών. Αμέσως μετά τα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Εμπαπέ, υπήρξαν φήμες περί αποχώρησης του 58χρονου παράγοντα.

Μόνες τυχαίες δεν πρέπει να θεωρούνται οι αποχωρήσεις των Ντι Μαρία, Παρέδες, Ικάρντι, Ραφίνια και Άντερ Ερέρα. Στον Εμπαπέ έταξαν ακόμη, σύμφωνα με την «Equipe» ότι ο Νεϊμάρ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα ότι θα αποκτηθεί ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι προκειμένου ο ίδιος να παίζει στα άκρα.

🚨🚨| PSG told Kylian Mbappé that they would sign Robert Lewandowski & sell Neymar, if he renewed his contract.@lequipe [🎖️]

— Managing Barça (@ManagingBarca) October 11, 2022