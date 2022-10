Χρυσή μπάλα: Νικητής ο Καρίμ Μπενζεμά

Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι ο φετινός νικητής της «Χρυσής μπάλας». Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γηραιάς Ηπείρου για τη σεζόν που μας πέρασε.

Ο έμπειρος επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι στην πορεία της προς την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ και του πρωταθλήματος. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε 15 γκολ σε 12 αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την περασμένη σεζόν και 27 στο πρωτάθλημα.

Ο Μπενζεμά έγινε ο τέταρτος Γάλλος ποδοσφαιριστής που έλαβε το βραβείο και ο πρώτος μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν το 1998. Ο Ρεϊμόν Κοπά ήταν ο πρώτος το 1958 ενώ ξεχωρίζουν οι τρεις διαδοχικές κατακτήσεις (1983, 1984, 1985) του Μισέλ Πλατινί.

Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες παρέλαβε η Αλεξία Πουτέγιας. Η Ισπανίδα, αρχηγός της Μπαρτσελόνα πήρε τη «Χρυσή Μπάλα» για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Έγινε μάλιστα η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Στον Σαντιό Μανέ απονεμήθηκε το βραβείο «Σόκρατες» για την κοινωνική προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σενεγάλη.

Ο Γκάβι της Μπαρτσελόνα πήρε το βραβείο «Koppa» για τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρέλαβε το βραβείο «Γκερντ Μίλερ» για τον κορυφαίο σκόρερ τη σεζόν που μας πέρασε.

Ο Τιμπό Κουρτουά ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας της περασμένης σεζόν. Ο Βέλγος, θυμίζουμε, είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στη Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι παρέλαβε το βραβείο «Σύλλογος της σεζόν». Η αγγλική ομάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθλημα. Ακόμη, είχε πέντε ποδοσφαιριστές και μία ποδοσφαιρίστρια στη λίστα υποψήφιων για τη φετινή «Χρυσή μπάλα».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην 20η θέση για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εκτός των 30 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι φετινές βραβεύσεις αφορούσαν τη σεζόν που μας πέρασε και όχι το ημερολογιακό έτος, όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Αυτός ήταν και ο λόγος που η απονομή έγινε Οκτώβριο και όχι Δεκέμβριο.