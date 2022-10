Αλέξια Πουτέγιας: Το κορίτσι που έγινε «βασίλισσα»

Η πλειοψηφία όσων παρακολουθούν ποδόσφαιρο θα αναζητήσει στο ίντερνετ το βιογραφικό και τα καλύτερα γκολ της Αλέξια Πουτέγιας, νικήτριας της «Χρυσής μπάλας» για το 2022. Όλοι όμως ξέρουν τον Ντάργουιν Νούνιες ή τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, που βρέθηκαν εκτός κορυφαίας 15άδας στο αντίστοιχο βραβείο των ανδρών.

Η Ισπανίδα, που αγωνίζεται ως χαφ, έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας. Έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που λαμβάνει το βραβείο για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η «Χρυσή μπάλα» απονεμήθηκε για πρώτη φορά και σε γυναίκα το 2018 με την Άντα Χέγκερμπεργκ νικήτρια. Στους άνδρες δίνεται από το 1956.

Η Αλέξια Πουτέγιας γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1994 στο Mollet del Vallès, ένα προάστιο έξω από τη Βαρκελώνη. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στους δρόμους. Ήταν το μοναδικό κορίτσι, ωστόσο αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα. Όπως ομολόγησε η ίδια, ουδείς από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον την απέτρεψε.

«Ήμουν το μοναδικό κορίτσι που έπαιζε μαζί με τα αγόρια, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Δεν μου είπε κάποιος ότι δεν μπορώ να παίξω ούτε με προσέβαλε. Κανείς δεν παραξενευόταν όταν ένα κορίτσι έλεγε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Είμαι τυχερή που είχα υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους μου, αλλά δεν συμβαίνει σε όλες τις κοπέλες αυτό. Η νέα γενιά πρέπει να το ομαλοποιήσει αυτό. Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους», έγραψε στο theplayerstribune μετά την απονομή της πρώτης «Χρυσής μπάλας» στην καριέρα της.

Μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο της Βαρκελώνης, η μεγάλης της αγάπη ήταν η Μπαρτσελόνα. Όταν ήταν μικρή συνήθιζε να πηγαίνει μαζί με τον πατέρα της στο «Καμπ Νου» για να παρακολουθήσει αγώνες της ανδρικής ομάδας.

«Όταν πήγαινα στο γήπεδο ήθελα να κάθομαι όσο πιο κοντά στους παίκτες. Πάντα έλεγα να πηγαίναμε λίγο πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο αν και η θέα ήταν στην πραγματικότητα χειρότερη. Η επιθυμία μου ήταν να ήμουν μέρος της δράσης. Τότε, αν μου έλεγες ότι μία μέρα θα έπαιζα σε αυτό το γήπεδο θα σου έλεγα “αποκλείεται, εδώ παίζουν μόνο άνδρες”».

Η Αλέξια και η παρέα της θα κατάφερνε να γεμίσει το συγκεκριμένο γήπεδο λίγα χρόνια αργότερα. Στις 22 Απριλίου 2022 περισσότεροι από 90 χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι συγκεντρώθηκαν στην ιστορική έδρα του συλλόγου για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο τη Βόλφσμπουργκ.

Οι 91.648 θεατές συνιστούσαν νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνων ποδοσφαίρου γυναικών. Το προηγούμενο ανήκε και πάλι στη Μπαρτσελόνα με 91.553 θεατές να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό προημιτελικό για του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου που είχα από έξι ετών» ομολόγησε η Πουτέγιας.

91,648 fans watched Barcelona Femeni vs Wolfsburg at the Camp Nou to make history 🔥 pic.twitter.com/FtTzpB0lVd

We have a new WORLD RECORD ATTENDANCE at a women’s football match! 🤩

Η καριέρα της Πουτέγιας ξεκίνησε από ένα αθώο ψέμα. Όταν ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα ενός οικογενειακού φίλου έπρεπε να έχει συμπληρώσει τα 8 της χρόνια. Ωστόσο, ήταν 7 αλλά αυτό δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει την πορεία της. Το 2005 κέντρισε το ενδιαφέρον των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ωστόσο δεν έμεινε πολύ αφού αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα. Δεν ήταν ακόμη η ώρα.

Συνέχισε την πορεία της στην Εσπανιόλ όπου έκανε και το ντεμπούτο της στη γυναικεία ομάδα σε ηλικία 16 ετών. Ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο το 2010. Μεταγράφηκε στη Λεβάντε όπου και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2011-2012 με 15 γκολ σε 34 αγώνες.

Το καλοκαίρι του 2012 έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα. Το παιδικό της όνειρο εκπληρώθηκε. Λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19, ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή. Από τότε, τον θυμάται και σε κάθε μεγάλη της επιτυχία, σε κάθε βραβείο, σε κάθε δύσκολη στιγμή. Εκείνος την έκανε να ερωτευθεί το ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελόνα.

«Κάνω τα πάντα για χάρη σου. Ελπίζω να είσαι περήφανος για την κόρη σου, όπου και αν είσαι. Αυτό είναι για σένα, μπαμπά», είπε κατά τη διάρκεια της περσινής της βράβευσης με τη «Χρυσή μπάλα». Αγωνιζόμενη στην Μπαρτσελόνα η Πουτέγιας έχει γράψει τη δική της ιστορία.

Με τους «μπλαουγκράνα» έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Ισπανίας. Το 2021 σήκωσε το Τσάμπιονς Λιγκ ως αρχηγός μετά τη νίκη με 4-0 επί της Τσέλσι. Όμως, το πιο καθοριστικό σημείο στην πορεία της Μπαρτσελόνα ήταν μία ήττα.

🥇 The 2021/22 UEFA Women’s Player of the Year is… ALEXIA PUTELLAS!

⚽ The #UWCL top scorer is a back-to-back winner! She became Spain’s first 100-cap woman before injury ruined her #WEURO2022 dream.

❤️ Well done, Alexia – we hope you’re back on the pitch soon!#UEFAawards pic.twitter.com/OFVub7gWD6

