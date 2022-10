Ντιόγκο Ζότα: Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος επιθετικός χτύπησε στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι για την ενδέκατη αγωνιστική της Premier League.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ζημιά στο γαστροκνήμιο. Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα χάσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε έναν περίπου μήνα.

«Η πρώτη διάγνωση ήταν ξεκάθαρη και είναι πολύ λυπηρά νέα για εμάς. Πρέπει να κοιτάξουμε την ευημερία των παικτών, το κάνουμε πάντα», είπε ο Γερμανός προπονητής. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ πρόσθεσε ότι ο Ζότα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Ντιόγκο Ζότα έχει 10 γκολ σε 29 εμφανίσεις με την Εθνική Πορτογαλίας. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τις Γκάνα, Ουρουγουάη και Ν. Κορέα.

«Μετά από μία τόσο όμορφη νύχτα στο Άνφιλντ, η δική μου τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο! Το τελευταίο λεπτό ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου κατέρρευσε», ανέφερε ο Ζότα στο twitter. «Θα παλέψω για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό», κατέληξε ο Πορτογάλος.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022