Λιονέλ Μέσι: «Θα αποφασίσω για την καριέρα μου μετά το Μουντιάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι ξεκαθάρισε ότι θα πάρει τις όποιες αποφάσεις αφορούν την καριέρα του μετά το Μουντιάλ. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει ήδη ανακοινώσει ότι στο Κατάρ θα είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα λάβει μέρος.

Ο Μέσι θα αγωνιστεί για πέμπτη φορά σε Μουντιάλ. Το 2014, στη διοργάνωση της Βραζιλίας, η Αργεντινή είχε φτάσει μέχρι τον τελικό αλλά έχασε από τη Γερμανία.

Το συμβόλαιο του Μέσι με την Παρί ολοκληρώνεται τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε ότι θα πάρει τις όποιες αποφάσεις για την καριέρα του μετά το Μουντιάλ. «Μερικές φορές θα ήθελα να είμαι 25 ετών και να έχω ξανά μπροστά μου ολόκληρη την καριέρα μου. Θα εξαρτηθεί από το πώς νιώθω προσωπικά και ειδικά σωματικά. Μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί σε επίπεδο καριέρας. Έχω ήδη την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο στα 35 μου. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής, νιώθω πολύ καλά σωματικά, καλύτερα από πέρυσι. Ψυχικά και σωματικά», είπε ο Αργεντινός στο DirectTV.

Lionel Messi: “After this World Cup, we will see what can happen at the career level. It will depend on how I feel personally and physically above all.” pic.twitter.com/b2GcC6QPJB

