Ολυμπιακός: Με Κώστα Φορτούνη η αποστολή για Παναιτωλικό

Ο Κώστας Φορτούνης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο Έλληνας μέσος είναι στα πλάνα του προπονητή των Πειραιωτών για πρώτη φορά φέτος.

Ο Κώστας Φορτούνης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο αγώνα, στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ στις 17 Μαΐου στο φινάλε των περσινών πλέι οφ.

Ο Μίτσελ κανονικά τον Πεπ Μπιέλ παρότι είχε μείνει εκτός κόντρα στην Καραμπάγκ όπως και τον Άβιλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός αποστολής έμειναν ο Ουί-Τζο Χουάνγκ, ο Παπέ Αμπού Σισέ και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Άβιλα, Ουσεϊνού Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Στουρνάρας, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

