Φρανκ Ριμπερί: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση

Ο Φρανκ Ριμπερί ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 ετών. Ο Γάλλος παίκτης αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον περασμένο Αύγουστο στον αγώνα της Σαλερνιτάνα κόντρα στη Ρόμα.

Έκτοτε, είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Το συμβόλαιο που έχει με την ιταλική ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023 αλλά θα λυθεί και ο ίδιος θα αναλάβει ρόλο στο τεχνικό τιμ.

Ο Ριμπερί ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπουλόν. Αγωνίστηκε κατά σειρά στις Αλές (2002-03), Μπρεστ (2003-04), Μετς (2004-05), Γαλατάσαραϊ (2005), Μαρσέιγ (2005-07), Μπάγερν Μονάχου (2007-19), Φιορεντίνα (2019-21) πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στην Σαλερνιτάνα.

Η 12ετία στην Μπάγερν Μονάχου σημάδεψε την καριέρα του. Αγωνιζόμενος στη γερμανική ομάδα κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ το 2013, στην καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Έλαβε το βραβείο του καλύτερου Γάλλου ποδοσφαιριστή τρεις φορές το 2007, 2008 και το 2013. Αναδείχτηκε καλύτερος παίκτης στη Γερμανία το 2008.

Με την Εθνική Γαλλίας αγωνίστηκε 81 φορές και σημείωσε 16 γκολ. Συνολικά στην καριέρα του έπαιξε σε 632 αγώνες με απολογισμό 151 γκολ και 224 ασίστ.

«Το ποδόσφαιρο σταματάει, τα συναισθήματα μέσα μου όχι», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Φρανκ Ριμπερί.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022