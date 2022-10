Ελίνα Τζένγκο: Κορυφαία ανερχόμενη αθλήτρια στη Ευρώπη

Η Ελίνα Τζένγκο αναδείχτηκε κορυφαία ανερχόμενη αθλήτρια του στίβου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η Ελληνίδα ρίπτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, ήταν δίχως αμφιβολία ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς.

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο, κατάφερε να πετύχει σπουδαίες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η αθλήτρια, που προπονείται με τον Γιώργο Μποσκαριώβ, έχει ατομικό ρεκόρ 65,81 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έκανε οχτώ αγώνες με βολές πάνω από τα 60 μέτρα, ενώ από αυτούς οι δυο ήταν πάνω από τα 65 μέτρα. Στην τελική τριάδα ήταν η άλτρια του ύψους Αντζέλικα Τόπιτς (Σερβία) και η επίσης άλτρια του ύψους Κάρμεν Μπρους (Εσθονία).

European javelin champion at 19 years old! 🚀

Elina Tzengko 🇬🇷 is your women’s Rising Star for 2022! 🏆#GoldenTracks pic.twitter.com/bcIcOkWCqM

— European Athletics (@EuroAthletics) October 22, 2022