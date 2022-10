Κριστιάνο Ρονάλντο: Η δύσκολη εξίσωση για το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ

Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο. Η απόφαση του Έρικ Τεν Χάαγκ εξόργισε τον Πορτογάλο άσο, ο οποίος, πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξης στον αγωνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ, αποχώρησε από το Ολντ Τράφορντ.

Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο σε μία ιδιαίτερη σεζόν για τον Πορτογάλο άσο και την αγγλική ομάδα. Μάλιστα, για τη συμπεριφορά του στο ματς με την Τότεναμ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε από τη διοίκηση με πρόστιμο ύψους 900.000 ευρώ, ενώ έμεινε και εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στην Τσέλσι.

Ο ίδιος φάνηκε να αναγνωρίζει το λάθος του μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram. «Όπως έκανα πάντα, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, προσπαθώ να ζω και να παίζω με σεβασμό προς τους συναδέλφους μου, τους αντιπάλους μου και τους προπονητές μου. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν έχω αλλάξει. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος επαγγελματίας τα τελευταία 20 χρόνια και ο σεβασμός έπαιζε πάντα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ξεκίνησα πολύ νέος, τα παραδείγματα των μεγαλύτερων και πιο έμπειρων παικτών ήταν πάντα πολύ σημαντικά για μένα. Επομένως, αργότερα, πάντα προσπαθούσα να δώσω ο ίδιος το παράδειγμα για τους νέους που μεγάλωσαν σε όλες τις ομάδες που έχω εκπροσωπήσει. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και μερικές φορές η “πίεση της στιγμής” μας κάνει να μη σκεφτόμαστε καθαρά.

Αυτή τη στιγμή, απλά νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά στο Carrington, να υποστηρίζω τους συμπαίκτες μου και να είμαι έτοιμος για όλα σε κάθε παιχνίδι. Το να ενδώσετε στην πίεση δεν είναι επιλογή. Δεν ήταν ποτέ. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ενωμένοι πρέπει να σταθούμε. Σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί», ανέφερε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Είναι φανερό, όμως, ότι το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει σπάσει.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2021. «Επιστρέφω σπίτι» ανέφερε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας κύματα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων της αγγλικής ομάδας.

Η περσινή χρονιά εξελίχθηκε σε roller coaster για τον ίδιο και για τον αγγλικό σύλλογο. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έκανε μία καλή σεζόν με 18 γκολ και 3 ασίστ σε 30 αγώνες πρωταθλήματος. Η Γιουνάιτεντ, όμως, έμεινε χωρίς κάποιο τρόπαιο ενώ απέτυχε να βγει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τον Απρίλιο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ένα από τα δίδυμα παιδιά που κυοφορούσε η σύντροφός του.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυκλοφόρησαν πολλές φήμες σχετικά με το μέλλον του Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο νέος προπονητής της ομάδας, Έρικ Τεν Χαγκ, επέμενε στις δηλώσεις ότι ο 37χρονος ποδοσφαιριστής ήταν μέσα στα πλάνα του για τη σεζόν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ασία για «προσωπικούς λόγους», γεγονός που έφερε νέο πλήθος δημοσιευμάτων σχετικά με το μέλλον του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, ζήτησε το καλοκαίρι να αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ. Η προοπτική να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Γιουρόπα Λιγκ δεν τον κάλυπτε.

Άλλωστε, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Τσάμπιονς Λιγκ τα χρόνια που αγωνίζεται. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές ενώ είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 140 γκολ, πρώτος σε συμμετοχές με 183 αγώνες και πρώτος σε ασίστ με 42.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει ικανοποιητική πρόταση και έτσι παρέμεινε στους «κόκκινους διαβόλους».

Η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο διαδοχικές ήττες από την Μπράιτον (2-1) και την Μπρέντφορντ (4-0) που έφερε τον Έρικ Τεν Χαγκ σε δύσκολη θέση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα στο πρωτάθλημα της Premier League έχοντας πετύχει ένα γκολ ενώ έχει αγωνιστεί ως βασικός και στα τέσσερα ματς του Γιουρόπα Λιγκ με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμαθαν να ζουν, πλέον, χωρίς αυτόν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον 20 βαθμούς και βρίσκεται στην έκτη θέση, οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή.

