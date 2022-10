Ολυμπιακός: Χωρίς Παπασταθόπουλο, Μαρσέλο και Βρσάλικο στη Γερμανία

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τη Φράιμπουργκ (27/10, 22:00) για την πέμπτη αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δεν βρίσκεται στην αποστολή για Γερμανία. Ο Έλληνας αμυντικός είχε υποστεί σύσπαση στον δικέφαλο στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μαρσέλο, Βρσάλικο, όπως επίσης και ο Σισέ. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Ουί Τζο Χουάνγκ

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Φράιμπουργκ. / The squad players selected ahead of the match against @scfreiburg. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/VH57LxTOva

