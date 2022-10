Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προπονήθηκε με την πρώτη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε τιμωρηθεί επειδή είχε αποχωρήσει από το Ολντ Τράφορντ πριν τη λήξη του αγώνα με την Τότεναμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός πρώτης ομάδας και δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι. Είχε κληθεί, μάλιστα, να πληρώσει πρόστιμο 900 χιλιάδων ευρώ.

Ο 37χρονος παίκτης προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα με τη Σερίφ Τίρασπολ για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League.

«Όπως έκανα πάντα, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, προσπαθώ να ζω και να παίζω με σεβασμό προς τους συναδέλφους μου, τους αντιπάλους μου και τους προπονητές μου. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν έχω αλλάξει. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος επαγγελματίας τα τελευταία 20 χρόνια και ο σεβασμός έπαιζε πάντα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ξεκίνησα πολύ νέος, τα παραδείγματα των μεγαλύτερων και πιο έμπειρων παικτών ήταν πάντα πολύ σημαντικά για μένα. Επομένως, αργότερα, πάντα προσπαθούσα να δώσω ο ίδιος το παράδειγμα για τους νέους που μεγάλωσαν σε όλες τις ομάδες που έχω εκπροσωπήσει. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και μερικές φορές η “πίεση της στιγμής” μας κάνει να μη σκεφτόμαστε καθαρά.

Αυτή τη στιγμή, απλά νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά στο Carrington, να υποστηρίζω τους συμπαίκτες μου και να είμαι έτοιμος για όλα σε κάθε παιχνίδι. Το να ενδώσετε στην πίεση δεν είναι επιλογή. Δεν ήταν ποτέ. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ενωμένοι πρέπει να σταθούμε. Σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί», είχε αναφέρει ο ποδοσφαιριστής στο instagram μετά την τιμωρία του.

BREAKING: Erik ten Hag and Cristiano Ronaldo have been in constant dialogue and there were no ‘showdown talks’ at Carrington today as the forward returned to training with the squad 🔴 pic.twitter.com/rpGH2nHjYU

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 25, 2022