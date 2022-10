Η Βοσνία ακύρωσε το φιλικό με τη Ρωσία λόγω αντιδράσεων

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης ακύρωσε το φιλικό που επρόκειτο να δώσει η Εθνική ομάδα της χώρας με τη Ρωσία. Η ανακοίνωση του φιλικού που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Οι ρωσικές ομάδες -τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο- παραμένουν αποκλεισμένες από FIFA και UEFA, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η απόφαση της Βοσνίας να δώσει φιλικό στην Αγία Πετρούπολη, ένα 24ωρο πριν την έναρξη του Μουντιάλ προκάλεσε αίσθηση.

Ανάμεσα σε εκείνους που είχε εναντιωθεί ήταν οι Εντιν Τζέκο και Μίραλεμ Πιάνιτς, καθώς και η δήμαρχος του Σαράγεβο, Μπεντζαμίνα Κάριτς.

Bosnia & Herzegovina have postponed their friendly against Russia.

The fixture would have been Russia’s first match against a European nation since they were banned from all FIFA and UEFA competitions following Vladimir Putin’s invasion of Ukraine.https://t.co/QfRTtqvJ4r

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 31, 2022