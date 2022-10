Μουντιάλ 2022: Στην προεπιλογή της Κροατίας Βίντα και Κοτάρσκι

Ο Ντομαγκόι Βίντα και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι βρίσκονται στις αρχικές επιλογές του Ζλάτκο Ντάλιτς για το Μουντιάλ του Κατάρ. Ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν βασικός στην ομάδα της Κροατίας στη διοργάνωση της Ρωσίας το 2018, που έφτασε μέχρι τον τελικό.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής έχει 99 διεθνείς συμμετοχές. Ο Κοτάρσκι είναι 22 χρονών και έχει 12 συμμετοχές με την Εθνική κάτω των 21 ετών.

Στις αρχικές επιλογές του Ντάλιτς βρίσκονται κι άλλοι ποδοσφαιριστές με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα παλαιότερα. Πρόκειται για τον Γιόσιπ Μίσιτς που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και τον Μάρκο Λιβάγια που έπαιξε σην ΑΕΚ.

Στην προεπιλογή βρίσκονται 34 ποδοσφαιριστές. Το τελικό ρόστερ για το Μουντιάλ του Κατάρ θα ανακοινωθεί στις 9 Νοεμβρίου.

Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup in Qatar – it includes 34 names! 🥁 #Family

🔜 Final squad to be presented on 9 November 🇭🇷#WorldCup #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MR3lEbrzS7

— HNS (@HNS_CFF) October 31, 2022