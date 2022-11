Ταξιάρχης Φούντας: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για ρατσιστική επίθεση

Το MLS ανακοίνωσε ότι η καταγγελία κατά του Ταξιάρχη Φούντα δεν επιβεβαιώθηκε. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των ΗΠΑ άναψε το «πράσινο φως» για να επιστρέψει ο Έλληνας επιθετικός στους αγώνες της DC United.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής κατηγορήθηκε για ρατσιστική επίθεση σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της DC United με την Inter Miami τον Σεπτέμβριο. Στο 62ο λεπτό του αγώνα, ο 27χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φέρεται να είχε πει «Νέγρο» τον Τζαμαϊκανό Νταμιάν Λόου.

Για την υπόθεση είχαν καταθέσει οι δύο ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε όλο το οπτικοακουστικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρμόδιες αρχές.

Η αρμόδια επιτροπή του MLS δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής επιτέθηκε ρατσιστικά στον αντίπαλό του. «Η έρευνα της λίγκας μπορεί να μην επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που υπάρχουν, παρόλα αυτά δεν βρήκε αξιόπιστη την θέση του Φούντα στην απολογία του, όπου ισχυρίστηκε πως δεν είπε τίποτα στον αντίπαλο του σχετικά με το συμβάν», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Miami defender Aimé Mabika had accused D.C. United star Taxi Fountas of using the n-word during an incident with Damion Lowe in the second half. Lowe, who is Jamaican, and Mabika, who is Zambian, are Black. Fountas, who is Greek, is White. https://t.co/WMAACuzmmi

— The Washington Post (@washingtonpost) November 1, 2022