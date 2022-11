Ο Κέβιν Ντουράντ έμαθε για την απόλυση του Στιβ Νας από την τηλεόραση

«Σοκαρισμένος» από την απόλυση του Στιβ Νας δήλωσε ο Κέβιν Ντουράντ. Ο σούπερ σταρ των Μπρούκλιν Νετς φέρεται το καλοκαίρι να ζητούσε την απομάκρυνση του Καναδού προπονητή προκειμένου να συνεχίσει στην ομάδα.

Ο Νας παρέμεινε, όπως και ο Ντουράντ προκαλώντας έκπληξη με την απόφασή του. O 34χρονος φόργουορντ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για την απομάκρυνση του Στιβ Νας από την τηλεόραση.

«Ξύπνησα και το είδα στο ESPN. Είσαι πάντα σοκαρισμένος όταν γίνεται μια τέτοια κίνηση, αλλά συμβαίνουν αυτά στο NBA. Το θέμα ήταν να ετοιμαστούμε για το αποψινό παιχνίδι. Πρόκειται για μία γρήγορη εξέλιξη, ειδικά κατά την διάρκεια της σεζόν. Όμως έχεις προπονήσεις, παιχνίδια που έρχονται, οπότε δεν μπορείς να το σκεφθείς πολύ. Ήταν στο μυαλό μου για λίγο σήμερα», σημείωσε ο Κέβιν Ντουράντ.

“About 1:15 pm, I woke from my nap, turned to the right, and seen it on ESPN. … I was shocked.”

Kevin Durant found out about Steve Nash being fired after waking up from a nap #NetsWorld

(🎥: @SNYNets) pic.twitter.com/iUb9YOqMwH

