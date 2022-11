Μάνουελ Νόιερ: Αποκάλυψε ότι έχει κάνει τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο του δέρματος

Τη δική του «μάχη» με τον καρκίνο του δέρματος αποκάλυψε ο Μάνουελ Νόιερ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας σημείωσε ότι έχει κάνει τρεις χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να το αντιμετωπίσει.

Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου πρόσθεσε ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που αποφάσισε να λανσάρει σειρά περιποίησης δέρματος μαζί με την Ανζελίκ Κέρμπερ, νικήτρια τριών Grand Slam τίτλων.

«Έχουμε και οι δύο προσωπικό ιστορικό δερματικών παθήσεων», σημείωσε ο Νόιερ. «Στην περίπτωση της Ανζελίκ πρόκειται για υπερμελάγχρωση, που σχετίζεται με τον ήλιο. Στη δική μου περίπτωση είναι καρκίνος στο πρόσωπο, τον οποίο έχω χειρουργήσει τρεις φορές», συμπλήρωσε ο πολύπειρος τερματοφύλακας.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε πότε έγιναν οι χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Νόιερ αναρρώνει από έναν τραυματισμό στον ώμο που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ο 36χρονος τερματοφύλακας ελπίζει να επιστρέψει στους τελευταίους αγώνες της Μπάγερν πριν το Μουντιάλ. Με αυτόν τον τρόπο προσδοκά να προλάβει τη διοργάνωση του Κατάρ που ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου.

Ο Νόιερ ήταν βασικό «γρανάζι» της Γερμανίας που κατέκτησε το τρόπαιο του 2014. Είχε αναδειχθεί, μάλιστα, κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά.

Manuel Neuer has revealed he has had three operations for skin cancer on his face. pic.twitter.com/Z1zaoNWDAs

