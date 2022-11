Αμφίβολος για το Μουντιάλ ο Σον

Ο Χέουνγκ – Μιν Σον τραυματίστηκε στο μάτι στον αγώνα της Τότεναμ με τη Μαρσέιγ για την έκτη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Νοτιοκορεάτης άσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 29ο λεπτό μετά από σύγκρουση που είχε με με τον Εμπεμπά.

Ο ηγέτης των Λονδρέζων υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν ότι έχει υποστεί το κάταγμα σε οστό κοντά στο αριστερό μάτι.

Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως ενημέρωσε η Τότεναμ, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου είναι αμφίβολη.

Τυχόν απουσία του 30χρονου ποδοσφαιριστή θα είναι μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του Πάουλο Μπέντο. Η Ν. Κορέα έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ουρουγουάνη, την Γκάνα και την Πορτογαλία.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2022