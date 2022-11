Μουντιάλ 2022: Χάνει τη διοργάνωση ο Βέρνερ

Με μία σημαντική απουσία στη σύνθεσή της θα παραταχθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ η Γερμανία. Ο Τίμο Βέρνερ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λειψίας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την έκτη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα, ο 27χρονος επιθετικός θα απουσιάσει μέχρι το τέλος του 2022. Ως εκ τούτου θα απουσιάσει από τη διοργάνωση του Κατάρ που ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου.

Το πλήγμα είναι σημαντικό για τον Χάνσι Φλικ αφού ο Γερμανός επιθετικός έχει κάνει μία πολύ καλή σεζόν μέχρι σήμερα. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει 19 εμφανίσεις με απολογισμό 9 γκολ και 4 ασίστ.

Ο Βέρνερ έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Γερμανίας το 2017. Συνολικά έχει 55 διεθνείς συμμετοχές έχοντας σημειώσει 24 γκολ.

ℹ️ Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.

Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 3, 2022