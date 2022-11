Κλήρωση Γιουρόπα Λιγκ: Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα πλέι οφ

Ζευγάρι επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ ανέδειξε η κλήρωση των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με φόντο την πρόκριση στη φάση των «16».

Οι δύο ομάδες δεν είναι και στην καλύτερη φάση της ιστορίας τους. Οι αγώνες θα γίνουν 16 και 23 Φεβρουαρίου.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Άρσεναλ (Αγγλία, 1ος όμιλος), Φενερμπαχτσέ (Τουρκία, 2ος όμιλος), Μπέτις (Ισπανία, 3ος όμιλος), Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο, 4ος όμιλος), Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία, 5ος όμιλος), Φέγενορντ (Ολλανδία, 6ο όμιλος), Φράιμπουργκ (Γερμανία, 7ος όμιλος), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία, 8ος όμιλος).

Τα ζευγάρια των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ

It’s set! 🤩

Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022