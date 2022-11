Conference League: Η κλήρωση των πλέι οφ

Τα ζευγάρια της Μπράγκα με την Φιορεντίνα και της Τραμπζονσπόρ με τη Βασιλεία ξεχωρίζουν στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference League. Οι αγώνες αυτής της φάσης θα γίνουν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2023.

Oι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa Conference League: Μπασακσεχίρ (Τουρκία, 1ος όμιλος), Γουέστ Χαμ (Αγγλία, 2ος όμιλος), Βιγιαρεάλ (Ισπανία, 3ος όμιλος), Νις (Γαλλία, 4ος όμιλος), Αλκμάαρ (Ολλανδία, 5ος όμιλος), Τζουργκάρντεν (Σουηδια, 6ος όμιλος), Σίβασπορ (Τουρκία, 7ος όμιλος), Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία, 8ος όμιλος).

Τα ζευγάρια

The knockout round play-off draw is set! 🤩

Which game are you looking forward to?#UECLdraw pic.twitter.com/aXNxs0Poiz

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 7, 2022