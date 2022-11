Μπλάτερ: «Λάθος η επιλογή του Κατάρ»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, χαρακτήρισε λάθος την επιλογή του Κατάρ για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2022. Ο πρώην παράγοντας ομολόγησε στην εφημερίδα Tages Anzeiger ότι επιθυμούσε η διοργάνωση να ανατεθεί στις ΗΠΑ.

«Το Κατάρ είναι μια μικρή χώρα και το Μουντιάλ είναι πολύ μεγάλο για μια τέτοια χώρα. Η επιλογή ήταν λάθος. Τότε, συμφωνήσαμε στην εκτελεστική επιτροπή ότι η Ρωσία θα είχε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και οι ΗΠΑ το Μουντιάλ του 2022. Αυτό θα ήταν μια χειρονομία ειρήνης, εάν δύο μακροχρόνιοι πολιτικοί αντίπαλοι διοργάνωναν το Παγκόσμιο Κύπελλο ο ένας μετά τον άλλο», τόνισε ο Μπλάτερ.

«Μια εβδομάδα πριν από το Κογκρέσο της FIFA το 2010, ο Μισέλ Πλατινί με πλησίασε και μου είπε ότι το πλάνο μας δεν δουλεύει. Χάρη τελικά στις ψήφους του Πλατινί, το Παγκόσμιο Κύπελλο πήγε στο Κατάρ αντί για τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η αλήθεια», παραδέχτηκε ο πρώην παράγοντας.

Η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα, οι ΗΠΑ και το Κατάρ είχαν καταθέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του 2022. Στην τελική ψηφοφορία η επιλογή της χώρας της μέσης Ανατολής επικράτησε με 14 ψήφους έναντι 8 των ΗΠΑ.

Former Fifa president Sepp Blatter says the decision to award the 2022 World Cup to Qatar was a “mistake”.

This is why…#BBCFootball

