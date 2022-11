Μουντιάλ 2022: Χωρίς Μανέ η Σενεγάλη στην πρεμιέρα

Με μία σημαντική απουσία αναμένεται να παραταχθεί η Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με αντίπαλο την Ολλανδία. Η ομάδα από την Αφρική δεν θα έχει στη διάθεσή της στον Σαντιό Μανέ στο εναρκτήριο ματς του πρώτου ομίλου.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είχε τραυματιστεί στον αγώνα των Βαυαρών με τη Βέρντερ Βρέμης για τη 15η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Ο παίκτης ήταν μέσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή Αλιού Σισέ για τη διοργάνωση του Κατάρ αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος.

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν. Συνολικά μετράει 11 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Sadio Mané is set to miss Senegal’s World Cup opener due to injury according to @SkySport 🤕 pic.twitter.com/JsxErvQbmp

— 433 (@433) November 15, 2022