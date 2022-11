Φαν Χάαλ: «Έχουν δίκιο οι φίλαθλοι που μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ»

Ο Λουίς Φαν Χάαλ δεν μάσησε τα λόγια του για το Μουντιάλ του Κατάρ. Ο Ολλανδός προπονητής των «οράνιε» εξέφρασε την ανησυχία του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σημείωσε ότι έχουν δίκιο οι φίλαθλοι που μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση.

Ο Ολλανδός εκλέκτορας είπε ότι η διοργάνωση δεν έπρεπε να γίνει στο Κατάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο «το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να διεξάγεται στις πιο έμπειρες ποδοσφαιρικές χώρες».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. «Το γήπεδο προπόνησης που έχουμε δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Το ξενοδοχείο και η οργάνωση είναι φανταστικά. Ανυπομονώ πραγματικά για το τουρνουά, αλλά είναι πιο σημαντικό οι παίκτες μου να αισθάνονται το ίδιο», σημείωσε σχετικά.

Ο Λουίς Φαν Χάαλ σχολίασε ότι είναι σημαντική η παρουσία των Ολλανδών φιλάθλων στη διοργάνωση. «Είναι φανταστικό που θα είναι εδώ», τόνισε στη συνέντευξη τύπου.

«Έχουν δίκιο οι φίλαθλοι που το μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ελπίζω να παίξουμε τόσο καλά που στο τέλος του τουρνουά, όταν παίξουμε τον τελικό, θα παρακολουθήσουν στην τηλεόραση πόσο καλοί είμαστε», πρόσθεσε ο Ολλανδός προπονητής.

Netherlands head coach Louis van Gaal says that Dutch fans are right to boycott the World Cup because of their feelings towards the human right issues in Qatar. pic.twitter.com/hJu29dfgoI

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2022