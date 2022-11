Μουντιάλ 2022: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προπονήθηκε λόγω στομαχικών διαταραχών

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε η προπόνηση της Πορτογαλίας το απόγευμα της Τετάρτης. Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής μετά από συνέντευξη που έδωσε και ανέφερε ότι «νιώθει προδομένος» από την αγγλική ομάδα.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής υποφέρει από στοματικές διαταραχές και έμεινε εκτός προγράμματος προπόνησης. Οι Ίβηρες αντιμετωπίζουν τη Νιγηρία στη Λισαβόνα την Πέμπτη στο τελευταίο τους φιλικό πριν αναχωρήσουν για το Κατάρ.

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος βρίσκεται στον όγδοο όμιλο του Μουντιάλ μαζί με την Γκάνα, την Ουρουγουάη και τη Ν. Κορέα. Η Πορτογαλία ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση στις 24 Νοεμβρίου απέναντι στην αφρικανική ομάδα.

Cristiano Ronaldo will miss training with Portugal today due to a stomach bug. 🤒 pic.twitter.com/IXvFG3qtRZ

