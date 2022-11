Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλουν να φύγει

Δυσαρεστημένοι είναι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τα όσα είπε για εκείνους ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας μίλησε για την «πείνα» των νέων ποδοσφαιριστών αλλά και τη νοοτροπία τους.

Το κλίμα για τον 37χρονο ποδοσφαιριστή δεν είναι το καλύτερο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε γιγαντοαφίσα με τον ίδιο από το γήπεδο, ενώ και ο Έρικ τεν Χαγκ φέρεται να ζήτησε την παραχώρηση του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τη «dailymail», οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλουν να φύγει από την ομάδα πριν από το Μουντιάλ.

Όσα είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τους συμπαίκτες του: «Δεν νομίζω ότι δεν σέβονται τους πιο έμπειρους ή τους μεγαλύτερους παίκτες, αλλά ζουν σε μια διαφορετική εποχή. Μπορώ να πω για το παιδί μου που είναι 12 ετών, πως η νοοτροπία του δεν είναι η ίδια.

Η πείνα τους είναι διαφορετική. Νομίζω ότι έχουν τα πράγματα στα χέρια τους πιο εύκολα, δεν υποφέρουν και δεν τους νοιάζει.

Δεν αναφέρομαι μόνο για εκείνους που είναι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά σε όλες τις ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα στον κόσμο, οι νέοι δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους της γενιάς μου. Αλλά δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, γιατί είναι μέρος της ζωής και της νέας γενιάς, οι νέες τεχνολογίες που τους αποσπούν την προσοχή.

Ακούνε, αλλά γι’ αυτό έχουμε όλοι δύο αυτιά, καθώς ακούς από τη μια πλευρά και αυτά φεύγουν από την άλλη. Δεν με εκπλήσσει, αλλά είναι κρίμα γιατί αν έχεις τα καλύτερα παραδείγματα μπροστά στα μάτια σου, τουλάχιστον αντέγραψε αυτό που βλέπεις.

Για μένα, είναι κάπως περίεργο, γιατί θυμάμαι ότι όταν ήμουν 18, 19, 20 ετών, πάντα έψαχνα να δω τους καλύτερους παίκτες: Τους Φαν Νίστελροϊ, Φέρντιναντ, Ρόι Κιν και Γκιγκς, γι’ αυτό έχω την επιτυχία που έχουν κι αυτοί.

Φροντίζω το σώμα μου, τη νοοτροπία μου, το μυαλό μου, γιατί τους βλέπω και μαθαίνω απ’ αυτούς».

REVEALED: Manchester United players want Cristiano Ronaldo gone BEFORE the end of the World Cup | @ChrisWheelerDM https://t.co/mXALc8OXn3

— MailOnline Sport (@MailSport) November 17, 2022