Μουντιάλ 2022: To Kατάρ απαγόρευσε το αλκοόλ στα γήπεδα, μόλις δύο ημέρες πριν τη σέντρα

Η FIFA ανακοίνωσε ότι δεν θα πωλείται αλκοόλ στα γήπεδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του Κατάρ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διοργανώνεται για πρώτη φορά σε μουσουλμανική χώρα όπου υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα την ανακοίνωση, μόνο μπίρες χωρίς αλκοόλ θα μπορούν να πωλούνται περιμετρικά των γηπέδων. Η απόφαση αυτή έρχεται δύο ημέρες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ στις 20 Νοεμβρίου και αποτελεί μια «στροφή 180 μοιρών» που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στους μεγάλους χορηγούς είναι και η Budweiser, εταιρία μπίρας. Η συμφωνία της με τη FIFA είναι ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον απαγορεύεται στους επισκέπτες να μεταφέρουν αλκοόλ στο Κατάρ, ακόμη κι από τα αφορολόγητα του αεροδρομίου. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να ψωνίσουν αλκοολούχα ποτά ούτε στο μοναδικό κατάστημα ποτών της χώρας, στα περίχωρα της Ντόχα, όπου ξένοι κάτοικοι με άδειες μπορούν να αγοράσουν για οικιακή κατανάλωση.

Ο επίσημος οδηγός για τους επισκέπτες της διοργάνωσης αναφέρει ότι «οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα Budweiser, Budweiser Zero και Coca-Cola εντός της περιμέτρου του σταδίου» για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τους αγώνες και για μία ώρα μετά».

FIFA confirm the removal of alcohol from all World Cup stadia just 2 days and 5 hours before the tournament starts. pic.twitter.com/WO0xzu34wV

— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2022