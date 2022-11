Μουντιάλ 2022: Βρέθηκε λύση για τις μπίρες που ξέμειναν στο Κατάρ

Βρέθηκε τελικά λύση για την… αποθήκη με μπίρες που είχε προμηθεύσει η Budweiser για το φετινό Μουντιάλ, προτού η διοργανώτρια χώρα απαγορεύσει την τελευταία στιγμή την κατανάλωση αλκοόλ μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η εταιρεία – η οποία είναι χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από το 1986 – ανακοίνωσε σήμερα ότι θα χαρίσει τις μπίρες στη χώρα που θα κατακτήσει το τρόπαιο φέτος.

«Νέα ημέρα. Νέο tweet. H νικήτρια χώρα παίρνει όλες τις Bud. Ποια θα κατακτήσει το τρόπαιο;» έγραψε η Budweiser στο twitter της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία από μια αποθήκη γεμάτη με μπίρες.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022