Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομάδα. Όπως αναφέρει η αγγλική ομάδα η απόφαση για λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήταν κοινή συναινέσει.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ευχαρίστησαν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ για την προσφορά τους στην ομάδα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετρούσε μέρες στην ομάδα του Μάντσεστερ μετά από συνέντευξη που είχε δώσει στον Πιρς Μόργκαν.

Ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε ευθέως την αγγλική ομάδα ότι δεν έδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον μετά την απώλεια του γιου του. Είπε ακόμη ότι η οικογένεια Γκλέιζερ δεν νοιάζεται για την ομάδα και ο προπονητής Έρικ τεν Χαγκ δεν τον σέβεται.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε σήμερα το πρωί τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στην πρόσφατη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια μέχρι η διαδικασία αυτή να φτάσει στην ολοκλήρωσή της», είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αγγλική ομάδα πριν από λίγες ημέρες.

Ο Πορτογάλος επέστρεψε στην αγγλική ομάδα του καλοκαίρι του 2021. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι, ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022