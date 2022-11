Κατάρ: Οι πρωταγωνιστές και τα… αυτογκόλ στο πιο ασυνήθιστο Μουντιάλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πιο ασυνήθιστο Μουντιάλ. Η διοργάνωση διεξάγεται για πρώτη φορά χειμώνα, με τα πρωταθλήματα να διακόπτονται για έναν μήνα. Από τη διοργάνωση του Κατάρ δεν έχουν λείψει τα παρατράγουδα και τα παράδοξα.

Η απαγόρευση του αλκοόλ

Λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα, η FIFA ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ περιμετρικά των γηπέδων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόνο μπίρες χωρίς αλκοόλ θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους αυτούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στους μεγάλους χορηγούς είναι και η Budweiser, εταιρεία μπίρας. Η συμφωνία της με τη FIFA είναι ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον απαγορεύεται στους επισκέπτες να μεταφέρουν αλκοόλ στο Κατάρ, ακόμη κι από τα αφορολόγητα του αεροδρομίου. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να ψωνίσουν αλκοολούχα ποτά ούτε στο μοναδικό κατάστημα ποτών της χώρας, στα περίχωρα της Ντόχα, όπου ξένοι κάτοικοι, με άδεια, μπορούν να αγοράσουν για οικιακή κατανάλωση.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Η απαγόρευση του περιβραχιόνιου «OneLove»

Οι αρχηγοί της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ουαλίας, του Βελγίου, της Δανίας και της Ελβετίας ήταν διατεθειμένοι να φορέσουν το περιβραχιόνιο «OneLove» κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ. Η απειλή της FIFA, ωστόσο, για τιμωρίες την ώρα του αγώνα, ανάγκασε τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών αυτών να κάνουν πίσω.

Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την απόφαση της FIFA, η οποία πιστεύουμε πως είναι αδικαιολόγητη – γράψαμε στη FIFA τον Σεπτέμβριο και την πληροφορήσαμε για την επιθυμία να το φορέσουμε για να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωσή του στο ποδόσφαιρο, και δεν πήραμε απάντηση. Οι παίκτες και οι προπονητές μας είναι απογοητευμένοι – είναι ξεκάθαροι οπαδοί της συμπερίληψής τους στο ποδόσφαιρο» ανέφεραν οι ομάδες στην ανακοίνωσή τους.

Breaking: England and Wales won’t wear One Love armbands “we cannot put our players in the situation where they might be booked or even forced to leave the field of play.” pic.twitter.com/6ySojM4Jas — Rob Harris (@RobHarris) November 21, 2022

Τα προβλήματα με τον ΑΝΤ1+

Σημαντικά προβλήματα σύνδεσης αντιμετώπισαν οι χρήστες της πλατφόρμας ΑΝΤ1+ κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αγγλίας με το Ιράν για τον δεύτερο όμιλο. Το πρόβλημα παρέμεινε, δημιουργώντας εκνευρισμό σε όσους είχαν πληρώσει προκειμένου να δουν τους αγώνες του Μουντιάλ.

Ο ΑΝΤ1, τελικά, ανακοίνωσε ότι όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδίδονται παράλληλα στο «ελεύθερο» κανάλι και τη συνδρομητική πλατφόρμα.

Το παράδοξο με την προσέλευση στα γήπεδα

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «θαύμα του Μουντιάλ». Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 67.372 θεατές παρακολούθησαν στο γήπεδο τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ.

Ωστόσο, η επίσημη χωρητικότητα του γήπεδο είναι 60.000 θεατές. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στους αγώνες της Αγγλίας με το Ιράν, της Σενεγάλης με την Ολλανδία και των ΗΠΑ με την Ουαλία.

Επίσημη εξήγηση για τις αποκλίσεις στους αριθμούς δεν έχει δοθεί ακόμη.

The official attendances of each game at the World Cup so far. Qatar vs Ecuador – 67,372 (Stadium capacity = 60,000)

England vs Iran – 45,334 (Stadium capacity = 40,000)

Senegal vs Netherlands – 41,721 (Stadium capacity = 40,000)

USA vs Wales – 43,418 (Stadium capacity = 40,000) pic.twitter.com/mbfMDwt38q — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

Τα κλειστά στόματα των Γερμανών

Οι διεθνείς της Γερμανίας αποφάσισαν να κλείσουν τα στόματά τους στη φωτογραφία πριν από τον αγώνα με την Ιαπωνία. Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έκλεισαν τα στόματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πρακτικές της FIFA και των διοργανωτών.

Στην ανακοίνωσή της, μέσω του Twitter, η Εθνική ομάδα της Γερμανίας ανέφερε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. «Με το περιβραχιόνιο θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα των αξιών που έχουμε στην εθνική ομάδα: διαφορετικότητα και αμοιβαίος σεβασμός, θέλαμε να το φωνάξουμε μαζί με άλλες χώρες. Δεν είναι πολιτικό μήνυμα: τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Γι’ αυτό κι αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Το να μας απαγορεύουν να φορέσουμε το περιβραχιόνιο είναι σαν να μας φιμώνουν. Η θέση μας ισχύει» αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us. Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

Οι ευγενείς Ιάπωνες

Μαθήματα συμπεριφοράς έδωσαν οι Ιάπωνες. Η ομάδα του Χάιμε Μοριγιάσου επιβλήθηκε με 2-1 της Γερμανίας, σε μία από τις μεγαλύτερης εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν με την ψυχή τους, αλλά φρόντισαν στη συνέχεια να μην αφήσουν σκουπίδια. Ίδια συμπεριφορά επέδειξαν και οι φίλαθλοι της ομάδας που μάζεψαν τόσο τα δικά τους σκουπίδια όσο και των άλλων φιλάθλων που βρέθηκαν στις ίδιες κερκίδες.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless. Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

🚨 Japan fans stay behind to clean up stadium after Qatar vs Ecuador World Cup game, huge respect 👏 pic.twitter.com/F9Lky5kGKW — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

