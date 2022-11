Μουντιάλ 2022: Η απογοήτευση του Μέσι, το ρεκόρ του Ρονάλντο και οι πολλές καθυστερήσεις

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Οι δύο εκπλήξεις από τη Σαουδική Αραβία και την Ιαπωνία, αλλά και το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μερικά από τα γεγονότα που ξεχώρισαν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Χρειάστηκαν λίγα 24ωρα μετά την πρεμιέρα για να γίνει το πρώτο «μπαμ» του φετινού Μουντιάλ. Η Σαουδική Αραβία νίκησε με 2-1 την Αργεντινή σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι προηγήθηκε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μέσι αλλά οι Σαουδάραβες δεν παράτησαν το ματς και πήραν μία τεράστια νίκη. Η κυβέρνησης της χώρας, μάλιστα, κήρυξε την επόμενη μέρα αργία προκειμένου να πανηγυριστεί η μεγάλη επιτυχία.

Θύμα έκπληξης έπεσε και η Γερμανία. Η «νατσιονάλμανσαφτ» προηγήθηκε κόντρα στην Ιαπωνία, αλλά η ομάδα του Χάιμε Μοριγιάσου έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κινδυνεύει να μείνει εκτός νοκ άουτ. Το έργο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2014 είναι εξόχως δύσκολο αφού στον επόμενο αγώνα της αντιμετωπίζει την Ισπανία.

Η Ισπανία εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβλήθηκε με 7-0 της Κόστα Ρίκα στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της στη διοργάνωση.

Οι «φούριας ρόχας έστειλαν μηνύματα εν όψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Στον αγώνα αυτό, ο Γκάβι έγινε ο νεότερος σκόρερ σε αγώνα Μουντιάλ μετά τον Πελέ.

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τέσσερις ισοπαλίες χωρίς σκορ είχαμε κατά την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη διοργάνωση της Ρωσίας μόνο ένα ματς ολοκληρώθηκε στο 0-0.

Η Δανία, η Τυνησία, η Κροατία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Πολωνία, η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

We’ve already had four times as many 0-0’s at this tournament as we had at the 2018 World Cup 🙃 pic.twitter.com/I8yeNQSFQN

— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022