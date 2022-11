Μουντιάλ 2022: Ελεύθερος ο «εισβολέας» του Πορτογαλία – Ουρουγουάη

Ο ακτιβιστής που εισέβαλε στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Κατάρ. Ο Μάριο Φέρι μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ο ακτιβιστής ανέμιζε μία σημαία των ΛΟΑΤΚΙ ενώ φορούσε και ένα μπλουζάκι με το σήμα του σούπερμαν. Στην μπροστά όψη έγραφε «Σώστε την Ουκρανία» και στην πίσω «Σεβασμός στις γυναίκες του Ιράν».

«Το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με την ιταλική πρεσβεία στη Ντόχα, παρακολούθησαν την υπόθεση μετά την εισβολή στο γήπεδο», ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο AFP. «Μετά από σύντομη κράτηση, ο Φέρι αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές χωρίς περαιτέρω συνέπειες», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πού κρατήθηκε.

Ο Ιταλός ακτιβιστής δεν είναι άγνωστος. Έχει διοργανώσει παρόμοιες διαμαρτυρίες στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, όπου έθεσε το ζήτημα των παιδιών που ζουν στη φτώχεια.

