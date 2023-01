United Cup: Νίκη για τη Σάκκαρη, η Ελλάδα στον τελικό

Την πρόκριση στον τελικό του United Cup εξασφάλισε η Ελλάδα, καθώς η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με το εντυπωσιακό 2-0 (6-1, 7-5) της Ελίζε Μέρτενς και η χώρα μας προηγείται του Βελγίου με 2-1.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα χρειαζόταν δύο νίκες για να εξασφαλίσει την πρωτιά, ο στόχος επετεύχθη, καθώς είχε νικήσει χθες κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η Σάκκαρη δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μέρτενς. Στο πρώτο σετ ήταν… ισοπεδωτική, ενώ και στο δεύτερο που αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση ήταν εκπληκτική στο τέλος και πήρε τη νίκη.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησε του Ζιζού Μπεργκς με 2-1 (5-7, 6-1, 6-3), γνωρίζοντας την αποθέωση από την υπόλοιπη ελληνική ομάδα.

What a win!

Greek teen Stefanos Sakellaridis has just scored the biggest win of his young career, leading to emotional scenes in Perth#UnitedCup pic.twitter.com/6pZtnsMSf1

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 3, 2023