Τένις: Θρίαμβος της Ελλάδας στον τελικό του Περθ – Πρόκριση στα ημιτελικά του United Cup

Το πανίσχυρο δίδυμο της Ελλάδας στο μικτό διπλό, με Μαρία Σάκκαρη και Στέφανο Τσιτσιπά σήμανε την επικράτηση της Ελλάδας επί της Κροατίας στον τελικό του τουρνουά του Περθ και την πρόκριση της εθνικής ομάδας στην τελική τετράδα του United Cup που αρχίζει την Παρασκευή.

Ανήμερα των Θεοφανίων θα ξεκινήσει η μονομαχία της Ελλάδας με την Ιταλία για τα ημιτελικά της διοργάνωσης των εθνικών ομάδων, με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται από το Περθ στο Σίδνεϊ.

Την αρχή θα κάνει στις 11 το πρωί των Θεοφανίων η Σάκκαρη, που θα παίξει με την Μαρτίνα Τρεβιζάν, και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιχάλη Περβολαράκη ή του Στέφανου Σακελλαρίδη με τον Λορέντζο Μουζέτι.

Το Σάββατο θα αγωνιστούν Παπαμιχαήλ-Μπροντζέτι, Τσιτσιπάς-Μπερετίνι και το μικτό διπλό, με την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης να κρίνεται στις τρεις νίκες.

🇬🇷 Greece completes United Cup semi-finals lineup

Maria Sakkari and Stefanos Tsitsipas defeat Martic / Gojo 7-6 6-4 in the final mixed doubles

(🎥 @UnitedCupTennis) pic.twitter.com/7SEPSiajB0

— We Are Tennis (@WeAreTennis) January 4, 2023