Γιάννης Αντετοκούνμπο: Για τρίτη φορά αρχηγός στο NBA All Star Game

Για 3η φορά στην καριέρα του θα είναι αρχηγός ομάδας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο επερχόμενο All Star Game του NBA.

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι θα συμμετάσχει για 7η συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ και μετά από τη σχετική ψηφορία επιλέχθηκε να είναι εκείνος που θα βρει τους συμπαίκτες του στην Team Giannis, ενώ στην άλλη πλευρά θα βρίσκεται ο «Βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς.

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis

TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am

— NBA (@NBA) January 27, 2023