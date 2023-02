Μπρέιντι: Αποσύρομαι και αυτή τη φορά… για τα καλά

Ο θρύλος του NFL, Τομ Μπρέιντι, ανακοίνωσε την… οριστική απόσυρσή του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος, έβαλε τέλος στην πλούσια καριέρα του με ένα μήνυμα στα social media.

«Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αποσύρομαι… για πάντα αυτή τη φορά» δήλωσε ο 45χρονος σε βίντεο που δημοσίευσε.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023