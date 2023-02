Τσιτσιπάς: Στόχος ο τίτλος του Davis Cup σε 3-4 χρόνια

Τον όνειρο του για μια μελλοντική κατάκτηση του Davis Cup, μοιράστηκε ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ενόψει των αναμετρήσεων με τον Ισημερινό στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» στο ΟΑΚΑ, για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε «πεινασμένος για περισσότερο τένις» στη συνέντευξη τύπου.

«Θέλω να πω αρχικά ότι το να βρισκόμαστε εδώ είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Στόχος μας είναι, όσο ακραίο και παράλογο να ακούγεται, ο τίτλος του Davis Cup, σε 3-4 χρόνια από τώρα», δήλωσε ο 24χρονος αθλητής που μετά τη δεύτερη θέση στο Αυστραλιανό Όπεν, βρίσκεται πλέον στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

