Davis Cup: Η εθνική Ελλάδος κληρώθηκε με τη Σλοβακία

Η Σλοβακία θα είναι η επόμενη αντίπαλος της εθνικής Ελλάδος στο τένις ανδρών στο Davis Cup, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση για το World Group I.

Οι αγώνες θα γίνουν το Σεπτέμβριο επί ελληνικού εδάφους και η νικήτρια χώρα θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο και θα διεκδικήσει τη θέση της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι η Σλοβακία δεν έχει μεν παίκτη στο επίπεδο του Στέφανου Τσιτσιπά (ο καλύτερος τενίστας της είναι ο Αλεξ Μόλτσαν, Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη), «έχει όμως σαφώς μεγαλύτερο βάθος από την Ελλάδα, με τέσσερις παίκτες μέσα στο Top-150 της ATP», σχολιάζει το αθλητικό τμήμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου ειδήσεων.

Στις 5 Φεβρουαρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-1) του Αντρέας Αντράντε και η Ελλάδα με συνολικό σκορ 3-1 επί του Ισημερινού εξασφάλισε την πρόκριση της στο World Group I του Davis Cup, μετά από 19 χρόνια (από το 2004).

Nothing like winning at home 🇬🇷 💪

Next stop ➡️ World Group I in September#DavisCup | @steftsitsipas | @efoagr

— Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023