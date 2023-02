Επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αναβολή του ματς για αύριο

Επεισόδια και ένταση σημειώθηκαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δεύτερης αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων βόλεϊ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για το Challenge Cup. Πληροφορίες κάνουν λόγο για οχτώ τραυματίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αστυνομία προέβη σε χρήση χημικών και δακρυγόνων με συνέπεια η ατμόσφαιρα εντός του κλειστού χώρου να καταστεί αποπνικτική. Για αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του χώρου από τους οπαδούς που είχαν προσέλθει.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγη ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε η αναβολή του αγώνα για την Πέμπτη, αφού πρώτα είχε προηγηθεί σειρά συσκέψεων.

What’s wrong here.I can’t believe it.We out of the court because they are out there throwing pepper gas.

My eyes , our eyes 👀 we can’t even see,first 10-15 min were the most horrible pain ever on my eyes!

God Bless Olympiacos Volleyball players.That’s SPORT NO WAR @CEVolleyball pic.twitter.com/hPR22euH1u

