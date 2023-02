Κριστιάνο Ρονάλντο: Ποζάρει με παραδοσιακή αραβική φορεσιά και σπαθί (φωτογραφίες)

Η σημερινή μέρα αποτελεί αργία για την Σαουδική Αραβία, αφού σαν σήμερα, στις 22 Φεβρουαρίου ιδρύθηκε το βασίλειο της. Μάλιστα, ο κάτοικος – πλέον – της χώρας Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε για πρώτη φορά μέρος στους εορτασμούς.

Συγκεκριμένα στις 22 Φεβρουαρίου του 1727 ιδρύθηκε το Πρώτο Σαουδικό Κράτος από τον ιμάμη Μοχάμεντ Μπιν Σαούντ. Έκτοτε για τους Σαουδάραβες, κάθε χρόνο η μέρα αυτή θεωρείται γιορτή.

Cristiano Ronaldo wearing the Saudi traditionals to celebrate the Saudi founding day. 😂❤️ pic.twitter.com/Sa24dQ0P73

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 22, 2023