Ο «χορευτής» με τις πατερίτσες: Η ιστορία πίσω από το γκολ της χρονιάς

Το δικό του γκολ δεν το είδαν δισεκατομμύρια τηλεθεατές, όπως αυτό του Ριτσάρλισον με ανάποδο ψαλίδι στο πρόσφατο Μουντιάλ του Κατάρ στον αγώνα της Βραζιλίας με την Σερβία. Επίσης, δεν χάρισε μια νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σαν το εκπληκτικό σουτ του Ντμίτρι Παγιέ στον αγώνα της Μαρσέιγ με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Conference League.

Αλλωστε ακόμα και το όνομα του έγινε ευρέως γνωστό όταν φόρεσε το καλό του κουστούμι και βρέθηκε πριν λίγα βράδια στην ίδια αίθουσα με τον Μέσι και τους μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στο γκαλά της FIFA για τους κορυφαίους του 2022.

Ο Πολωνός, Μαρσίν Ολέκσι, έχει κάθε λόγο να χαμογελά, κρατώντας το βραβείο για το καλύτερο γκολ της χρονιάς που πέρασε. Ένα τέρμα που θα το είχαν δει μόνο όσοι λίγοι βρέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στην αναμέτρηση της Βάρτα Πόζναν απέναντι στην Σταλ Ζερσόφ για το πρωτάθλημα ακρωτηριασμένων στην Πολωνία. Ετυχε όμως κάποιος φίλαθλος να το καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο, να το ανεβάσει στα social media και από κει και πέρα, ο 35χρονος Πολωνός να γίνει viral και να φτάσει τελικά μέχρι την κατάκτηση του βραβείου «Πούσκας», για αυτό το γυριστό σουτ στηριζόμενος στη μια του πατερίτσα. Τότε, κάποιος φίλαθλος που είχε δει το βίντεο με το γκολ του Ολέσκι, είχε μεταξύ αστείου και σοβαρού σχολιάσει ότι θα έπρεπε να προταθεί για το συγκεκριμένο τρόπαιο. Λίγους μήνες μετά, η επικράτησή του και η ψήφος που πήρε από άλλους παίκτες και προπονητές, ανοίγει εν μέρη την πόρτα, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν στην παγκόσμια σκηνή όλες οι μορφές του ποδοσφαίρου.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 27, 2023

Marcin Oleksy wins the FIFA Puskas Award for this incredible goal… 👏 #TheBest

Μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο της καθολικής αναγνώρισης, ο Ολέκσι που έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα ακρωτηριασμένων της Πολωνίας, είχε γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Στα 23 του είχε την καθημερινή του δουλειά ως οικοδόμος και παράλληλα αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας σε συλλόγους μικρών κατηγοριών της πατρίδας του. Ολα άλλαξαν μια μέρα του 2010, σε ένα κατά τα άλλα τυπικό Σάββατο στην εργασία του. Ενώ περίμενε ένα μηχάνημα να καλύψει μια τρύπα στο δρόμο, ο Ολέκσι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και πριν το καταλάβει, ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος.

«Κοίταξα τριγύρω και είδα ένα αυτοκίνητο να με έχει παρασύρει και ο θείος μου να τρέχει τριγύρω πανικόβλητος», περιγράφει ο ίδιος. «Κοίταξα κάτω και είδα τα πόδια μου να έχουν καταπλακωθεί και κατά κάποιον τρόπο ήξερα τι είχε συμβεί. Το μόνο πράγμα που είχα στο μυαλό μου ήταν ότι έπρεπε να μείνω ζωντανός, ξέρεις. “Δεν μπορώ να πεθάνω”. Μόνο αυτό σκεφτόμουν. Είχα ακόμη τις αισθήσεις μου όταν ήρθε το ασθενοφόρο. Έχασα τις αισθήσεις μου στο δρόμο για το νοσοκομείο. Ξύπνησα μετά το χειρουργείο και αμέσως κοίταξα προς τα πόδια μου και είδα ότι το αριστερό είχε ακρωτηριαστεί. Όμως το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη την στιγμή ήταν ότι είμαι τουλάχιστον ζωντανός».

Λίγο μετά η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, με τον Ολέκσι να έχει πλέον αποφασίσει ότι ο αθλητισμός οποιασδήποτε μορφής δεν έχει θέση στη ζωή του. Επρεπε να περάσουν εννέα χρόνια και η προσπάθεια να κλωτσήσει την μπάλα προς τον γιο του Τόμας, προκειμένου και επιστρέψει και πάλι η λαχτάρα για το ποδόσφαιρο. «Ηταν ένα όνειρο για μένα να μπορέσω να παίξω κάποια στιγμή του», εξομολογήθηκε λίγες ώρες πριν παραλάβει το βραβείο του και συνέχισε: «Αρχικά με τη βοήθεια προσθετικού μέλους έγινα προπονητής τερματοφυλάκων για μικρά παιδιά, ενώ στη συνέχεια ανακάλυψα το ποδόσφαιρο ατόμων με ακρωτηριασμό και έτσι πήγα στην Βάρτα Πόζναν. Από την πρώτη προπόνηση κατάλαβα ότι μια νέα ποδοσφαιρική ζωή ξεκινούσε για μένα».

Ο ίδιος, μιλώντας στο ESPN, αποκάλυψε ότι ψήφισε ως καλύτερο γκολ αυτό του Ντμίτρι Παγιέ στον αγώνα της Μαρσέιγ με τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπε «είναι η απόφαση που πήρε να σκοράρει από αυτή την περιοχή του γηπέδου, η δύναμη του σουτ και η τεχνική, πρέπει να είσαι πραγματικά καλός τεχνικά για να πετύχεις αυτό το γκολ με τόση ακρίβεια από εκείνη την περιοχή».

Βέβαια ανάλογα μπορεί κάποιος να αναφερθεί και για το δικό του γκολ στον αγώνα της ομάδας του, Βάρτα Πόζναν με την Σταλ Ζερσόφ, όταν μετά τη σέντρα του συμπαίκτη του, στηρίχθηκε στη μια του πατερίτσα και με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. «Όταν είδα πως ερχόταν η μπάλα προς το μέρος μου, στο ύψος που ήταν, σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι όμορφο», λέει για το τέρμα που σημείωσε και τον έβαλε στην ίδια λίστα με τους Ρονάλντο, Νεϊμάρ και Σαλάχ που έχουν επίσης κερδίσει το τρόπαιο. «Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δεν προσπαθούμε συχνά να κάνουμε τέτοιου είδους σουτ. Αλλά όταν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο με ακρωτηριασμένους, πάντα ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό», πρόσθεσε μιλώντας στο ESPN.

Μέσα σε 24 ώρες το βίντεο με το γκολ του απέκτησε εκατοντάδες viewers, ενώ προβλήθηκε και από τα δελτία ειδήσεων στην Πολωνία. «Το έμαθα την επόμενη μέρα, γιατί άρχισαν να το δείχνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Φαντάστηκα τότε ότι θα ήταν κάτι μεγάλο στην Πολωνία, αλλά όχι σε ολόκληρο τον κόσμο», τονίζει ο Ολέκσι, ο οποίος βέβαια στην πορεία κατάφερε να πετύχει πολλά περισσότερα από ένα όμορφο τέρμα, καθώς έστρεψε το βλέμμα των φιλάθλων και στο ποδόσφαιρο ατόμων με ακρωτηριασμό και να τους κάνει να καταλάβουν ότι και αυτό μπορεί να προσφέρει στιγμές συγκίνησης και μεγάλης δεξιοτεχνίας.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!

…and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023