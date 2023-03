Ο Βέλλιος πήρε το… πολυβόλο και στην Εβερτον τον θυμήθηκαν

Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε αφότου τον περασμένο Απρίλιο, η Λαμία για να σώσει την κατηγορία έπρεπε να περιμένει την ομάδα από την Σούπερ Λιγκ 2 ώστε να δώσει τους δύο αγώνες μπαράζ παραμονής. Ο αντίπαλος (Βέροια) δεν είχε γίνει ακόμη γνωστός, το σίγουρο όμως είναι πως όποιος κι αν ήταν, σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια δεν υπολογιζόταν ο Απόστολος Βέλλιος.

Ο 31χρονος επιθετικός είχε έρθει τον Ιανουάριο από την ιταλική Ασκολι με την προοπτική να βοηθήσει τους Λαμιώτες στο σκοράρισμα και αντ΄ αυτού αγωνίστηκε μόλις εννέα παιχνίδια εκ των οποίων τα τρία βασικός. Γκολ; Κανένα. Και το συμπέρασμα περί… παλαίμαχου δεν άργησε να εξαχθεί.

«Είναι τσακωμένος όχι μόνο με το γκολ αλλά και με την ίδια την μπάλα» ήταν μια χαρακτηριστικά από τις ατάκες που ελέχθη και με το που την έμαθε, τον έκανε να φύγει μια ώρα αρχύτερα.

Μετά μια 15χρονη διαδρομή σε Ελλάδα (Ηρακλής, Ατρόμητος, Λαμία) και εξωτερικό (Εβερτον, Μπλάκπουλ, Λιρς, Βέστσιελαντ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπέβερεν, Ασκολι, Κλιντσένι) με μεγαλύτερο παράσημο, την μεταγραφή του από τον Ηρακλή στην Εβερτον το 2011, ο Θεσσαλονικιός φορ έπρεπε να βρει έναν φιλόξενο σταθμό για να μην τερματιστεί η ποδοσφαιρική του καριέρα.

Οπως αποδεικνύεται, έκανε την πιο σωστή επιλογή, διαλέγοντας την προσφιλή για τους Ελληνες ποδοσφαιριστές Ολλανδία. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Τσβόλε της δεύτερης κατηγορίας και με τα τέρματά του οδηγεί την ομάδα του στην άνοδο.

Η Τσβόλε είναι πρώτη με 60 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Χέρακλες και στο τελευταίο παιχνίδι με την Ντεν Μπος, ομάδα και Βέλλιος «έσπασαν» το ταμπλό. Ενα ταμπλό που έγραψε νίκη με σκορ 13-0, με τον Ελληνα φορ να βρίσκει δίχτυα τέσσερις φορές, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 10 γκολ και τις 6 ασίστ.

Το χατ τρικ επετεύχθη σε μόλις 11 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα (2΄, 4΄, 12΄) και ήταν το πιο γρήγορο στην ιστορία της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας από την αρχή ενός αγώνα, ενώ στο 27΄πέτυχε το 6-0 και το τέταρτο δικό του γκολ.

Τα νέα φυσικά δεν άργησαν να γίνουν γνωστά στο Λίβερπουλ, με τους οπαδούς της Εβερτον που παλεύει για να κρατηθεί στην Πρέμιερ Λιγκ να θυμούνται και να νοσταλγούν τον Ελληνα επιθετικό.

Ηταν άλλωστε αυτοί, που σε ηλικία 20 ετών, το 2012, τον είχαν αναδείξει κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή του κλαμπ, σε ψηφοφορία που οργάνωσε ο σύνδεσμος φιλάθλων της ομάδας σε όλη την Αγγλία.

«Μπορούμε να τον πάρουμε πίσω! Ο Βέλλιος σκόραρε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο», «ο δικός μας Αποστόλης έβαλε τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας και έγινε ήρωας», ήταν ορισμένα από τα σχόλια των οπαδών των «ζαχαρωτών» στα social media… ενώ καλύτερα να μην μιλήσουμε για αυτά των οπαδών του Ηρακλή.

«Τρία χρόνια κάναμε να δούμε 4 γκολ όταν ξεκίνησε στον Ηρακλή. Σήμερα τα έβαλε σε 27′. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, Απόστολε», «Αποστόλη άσε τον Ηρακλή (σ.σ. αναφερόμενος στη Χέρακλες) της Ολλανδίας να ανέβει στην πρώτη κατηγορία και συ γύρνα στο Καυταντζόγλειο» έγραψαν με σαφή διάθεση χιούμορ και αυτοσαρκασμού δύο οπαδοί του Γηραιού.

Can we get him back – Vellios scores 4 in first half of Dutch first division game #Everton #EFC https://t.co/OZtvdcToZx

— Andrew Chamberlain (@ANCBlues) March 3, 2023