Εθνική μπάσκετ: Φιλικά με ΗΠΑ και Γερμανία πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια θα αποτελέσουν την «πρόβα τζενεράλε» της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου 2023 σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία. Και αυτό γιατί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα λάβει μέρος σε τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί το διάστημα 18-20 Αυγούστου και η «γαλανόλευκη» θα αναμετρηθεί με τους Αμερικανούς στις 18/8, ενώ στις 19/8 θα αντιμετωπίσει τα «πάντσερ», προτού η συνάντηση ΗΠΑ-Γερμανία «κλείσει την αυλαία» στις 20/8. Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν σήμερα το τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ (USA Basketball), την ώρα που η ΕΟΚ δεν γνωστοποίησε κάτι, καθώς συμμετέχει στο εθνικό πένθος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος βρέθηκε σε εκδήλωση στο Βερολίνο μετά το «κλείσιμο» της σχετικής συμφωνίας, δήλωσε: «Η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη για την ελληνική κοινωνία λόγω του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος με 57 νεκρούς. Από αυτή τη θέση θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Όσον αφορά στα σημερινά νέα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.

