Φρανκ Κλόπας: Ο… θείος από το Σικάγο

«Αυτός είναι ο νέος μας φίλος, ο Γεώργιος. Παρακαλώ πείτε όλοι γεια. Ωπα Baby!». Αυτό ήταν το καλωσόρισμα των Σικάγο Φάιαρ μέσω των social media, στον 19χρονο άσο Γιώργο Κούτσια που πολύ νέος άφησε το ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ για να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο στο MLS. Ο ταλαντούχος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα των ΗΠΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας τους για άλλον ένα χρόνο. Το deal σε πολύ υψηλά επίπεδα (3εκ. ευρώ ο ΠΑΟΚ, 2,3 εκ ο παίκτης), βγαζει δικαιωμένο τον «δικέφαλο του Βορρά» για την επιμονή του στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών από την ακαδημία του.

This is our new friend, Georgios.

Everyone please say hi 👋 pic.twitter.com/tdRrJGGCUX

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 28, 2023