Επιστροφή Λίνεκερ ανακοίνωσε το BBC

Την επιστροφή του Γκάρι Λίνεκερ στην παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day», από την οποία είχε απομακρυνθεί έπειτα από σχόλιο του για τη μεταναστευτική πολιτικής της βρετανικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε το BBC.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πρόκειται να επιστρέψει στις οθόνες του BBC αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ το BBC θα επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές του σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους συνεργάτες του.

Σε δήλωση του, ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες οδηγίες περιέχουν «γκρίζες ζώνες».

Από την πλευρά του, ο Γκάρι Λίνεκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι «βρήκαμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά».

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023