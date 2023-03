Στάϊκος Βεργέτης: Ο προπονητής που κατακτά την Ινδία

Για τις μακρινές Ινδίες, ποιητές, λόγιοι και ταξιδευτές έχουν εδώ και αιώνες φανερώσει τα ανομολόγητα πάθη τους. Ο τόπος, οι θάλασσές του και το μυστήριο που κρύβει, γεννάει ιδανικούς και ανάξιους εραστές, ελπίδες που αναγεννώνται από τις στάχτες τους και σβήνουν μονομιάς, αντιθέσεις που σε πάνε από τον παράδεισο στην κόλαση.

Στην χώρα του σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίου πολιτών, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητες. Όμως από την στιγμή που η οικονομία της χώρας άρχισε να καλπάζει, το άνοιγμα στο δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο κρίθηκε επιβεβλημένο.

Ζίκο, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, Νταβίντ Τρεζεγκέ, Ρομπέρ Πιρές, Νικολά Ανελκά, Μπρούνο Τσιρίλο, Κώστας Κατσουράνης, Αλέξανδρος Τζόρβας, Αντριάν Μούτου, Φλορεντίν Μαλουντά, Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, Ρόμπι Κιν και Φακούντο Περέιρα ήταν απο τους πρώτους ποδοσφαιρικούς… θαλασσοπόρους που μετέδωσαν τις γνώσεις τους, βάζοντας και οι ίδιοι ένα ήρεμο τέλος στην καριέρα τους, ένα τέλος χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Το προηγούμενο καλοκαιρι, ένας Ελληνας είχε τις αμφιβολίες του για το αν έπρεπε να κάνει το μακρινό ταξίδι. Οι δραματικές καταστάσεις όμως που βιώνε στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2 δεν του άφηναν και πολλά περιθώρια. Πήρε το ρίσκο και δικαιώθηκε απόλυτα.

Ο Στάικος Βεργέτης, μετά από την επιτυχία του στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο οδήγησε σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, (Γιουρόπα Λιγκ, 2014-15) για πρώτη φορά στην ιστορία του, ζητούσε απεγνωσμένα και πάλι την διάκριση. Να ανακτήσει και ο ίδιος την χαμένη εμπιστοσύνη στην προπονητική του αξία. Και στην Ινδία το πέτυχε. Δέχτηκε την πρόταση από τον Ελληνα αθλητικό διευθυντή της RoundGlass Punjab FC, Νίκο Τοπολιάτη, ανέλαβε την ομάδα που αγωνιζόταν στην I-League (Β΄κατηγορία), κατέκτησε το πρωτάθλημα με αήττητα σερί και την περασμένη Κυριακή πανηγύρισε την άνοδο στην ελίτ (I-Super League).

Τον βρήκαμε λίγο πριν το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την TRAU FC, όπου είχε στηθεί και η φιέστα για τον τίτλο. Μας μίλησε για την εμπειρία του και από τον τόνο της φωνής του καταλάβαινες πως είχε η χαμένη αυτοπεποίθηση είχε επιστρέψει.

«Δέχτηκα την πρόταση το περασμένο καλοκαίρι. Ο Νίκος Τοπολιάτης, με την εμπειρία του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τα τελευταία τρία χρόνια ανέλαβε όλο τον σχεδιασμό της ομάδας. Μου ανέλυσε λοιπόν το πρότζεκτ και μου έδωσε μια προθεσμία για να του απαντήσω. Επρόκειτο για μια ομάδα πολύ νέα αφού έχει ιδρυθεί το 2019 με την αγορά της από την χορηγό εταιρεία. Είναι μια εταιρεία κολοσσός που διαθέτει και τμήμα χόκεϊ, το οποίο είναι και το δημοφιλέστερο άθλημα στην χώρα. Δεν σας κρύβω πως αμφιταλαντευόμουν, κυρίως λόγω της απόστασης, του αγνώστου και για το ότι θα έπρεπε να αφήσω πίσω την οικογένειά μου. Ομως οι καταστάσεις που βίωνα στην Ελλάδα και στην Σούπερ Λιγκ 2 (σ.σ. Δόξα Δράμας, Νίκη Βόλου, Ιεράπετρα) δεν σας κρύβω πως ήταν δραματικές. Ετσι πήρα την απόφαση να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου που θα της έδινε ένα καινούργιο κίνητρο».

Congratulations to @RGPunjabFC on winning the #HeroILeague 🏆 and becoming the first club to gain promotion to the Hero @IndSuperLeague 🙌#IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/btw0y5ccw2

— Indian Football Team (@IndianFootball) March 4, 2023